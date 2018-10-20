Индексация пенсий коснется около 10 млн пенсионеров

20.10.2018 08:30

По новой формуле Кабмин произведет перерасчет выплат с 1 марта 2019 года

В Украине под индексацию пенсий в следующем 2019 году подпадут порядка 10 миллионов пенсионеров.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"Формула индексации пенсий предусмотрена законом. Берется пенсия, рассчитанная в соответствии с законом об общеобязательном пенсионном страховании, повышается на 50% от роста средней зарплаты за предыдущий год плюс 50% от инфляции за прежний год. Учитывая, что 10,2 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий в октябре 2017 года, то практически все они и подпадают под индексацию пенсий в 2019 году", – сказал он.

По словам замглавы Минсоцполитики, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрена общая сумма дотации из казны Пенсионному фонду, "но нельзя сказать, что какая-то четкая сумма заложена на индексацию пенсий и т.д.".