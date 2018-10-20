Как и где получить медицинскую помощь после реформы?

20.10.2018 21:20

Юристы «Данськой Ради у справах біженців» разъяснили жителям пгт. Мироновское (Донецкая обл.) цель медицинской реформы, полномочия семейного врача, этапы ее проведения, схему распределения денежных средств во время групповой сессии по правовой грамотности. Жители задавали много вопросов касательно изменений. ОБбэтом общественная организация сообщает на своей странице Facebook.

Отмечается, что сессии по правовой грамотности проводятся с прошлого года.

«У жителей населенного пункта было очень много вопросов по поводу новой пенсионной реформы и я обратилась к специалистам ДСБ – ДГР с просьбой провести сессии о данной реформе у нас в Мироновском. Тогда сессия от специалистов ДСБ-ДГР понравилась жителям, и мы начали проводить их периодически. Сессии проводились и для детей, и для пожилых людей, для переселенцев и местных жителей и других групп населения поселка. Темы для сессий выбираем мы сами, из того, что интересует громаду. Этот вид информационной поддержки является очень востребован. Часто упираемся в вопрос с место проведения, не всегда хватает мест», – вспоминает заведующая отделом культуры поселка Мироновский Наталья Михайловна.

Сессии по правовой грамотности проводятся для населения Донецкой и Луганской областей, ВПЛ, благодаря поддержке Европейского Союза.

Источник : https://dnews.dn