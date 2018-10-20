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Архив - Украина

Крупный город Украины отказался от '''регионального'' русского языка

20.10.2018 11:51
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В Херсоне депутаты городского совета 19 октября отменили решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Решение поддержали 33 из 38 депутатов. Не голосовали три члена "Оппозиционного блока" и один внефракционный депутат, сообщает издание "Херсонские Вести".

Отметим, что русский язык получил в Херсоне статус регионального 21 августа 2012 года в рамках реализации закона "Об основах государственной языковой политики", также известного как "закон Колесниченко-Кивалова". Чуть раньше аналогичное решение принял областной совет.

Напомним, в 2012 году Верховная Рада приняла скандальный "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Он предусматривал, что если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие "языкового закона", признав его неконституционным.

Источник : https://www.obozrevatel 


 
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