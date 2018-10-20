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Минздрав в 2019 году начнет полностью возмещать стоимость препаратов инсулина: Супрун

20.10.2018 14:32
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Минздрав в 2019 году начнет полностью возмещать стоимость препаратов инсулина: Супрун

Министерство здравоохранения Украины в 2019 году планирует полностью возмещать стоимость препаратов инсулина. Об этом сообщила руководитель министерства Ульяна Супрун.

По данным электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, выделенные из государственного бюджета в 2018 году деньги покрывают потребность в среднем на 75% в каждом регионе.

«Эта цифра может иметь незначительные различия по регионам в зависимости от потребностей, которые определены в реестре. В тех областях, где местная власть не может покрыть свою часть, начинают возникать задержки с выдачей инсулина пациентам», — написала Супрун в Facebook.

Супрун обратилась к местным властям в регионах, где есть проблемы с поставкой инсулина, «решить эту ситуацию как можно скорее».

«Уже со следующего года планируем полностью возмещать стоимость препаратов инсулина из государственного бюджета», — резюмировала Супрун.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, стоимость, Минздрав, инсулин
 
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