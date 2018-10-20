Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем

20.10.2018 19:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем

Сегодня, 20 октября в столице Украины Киеве у стен здания Национального антикоррупционного бюро Украинского государства активисты «Национальной платформы безопасности» и «Честного слова» провели митинг. Как пишет replyua.net, в ходе протестной акции, представители организаций выставили требование проверить связи директора НАБУ с Российской Федерацией.

Активисты также подчеркнули, что для страны-агрессора Российской Федерации, а частности, для ее спецслужб, директор НАБУ является повышенным интересом, ведь у него есть допуск к материалам с высоким грифом секретности и государственной тайны.

Присутствующие на акции протеста представители организаций сообщили, что директор НАБУ был невероятно взволнован из-за того, что под окнами его рабочего места собралось большое количество митингующих, причем произошло это как раз во время визита высокопоставленного чиновника из США – заместителя главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кирстен Мэдисон. Акция протеста превратила брифинг Мэдисон в короткий доклад всего с двумя вопросами, которые разрешили задать представителям прессы.



Теги: Донбасс, митинг, активисты, НАБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх