- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине20:37
- «Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды20:24
- В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20:09
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются19:56
Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем
Сегодня, 20 октября в столице Украины Киеве у стен здания Национального антикоррупционного бюро Украинского государства активисты «Национальной платформы безопасности» и «Честного слова» провели митинг. Как пишет replyua.net, в ходе протестной акции, представители организаций выставили требование проверить связи директора НАБУ с Российской Федерацией.
Активисты также подчеркнули, что для страны-агрессора Российской Федерации, а частности, для ее спецслужб, директор НАБУ является повышенным интересом, ведь у него есть допуск к материалам с высоким грифом секретности и государственной тайны.
Присутствующие на акции протеста представители организаций сообщили, что директор НАБУ был невероятно взволнован из-за того, что под окнами его рабочего места собралось большое количество митингующих, причем произошло это как раз во время визита высокопоставленного чиновника из США – заместителя главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кирстен Мэдисон. Акция протеста превратила брифинг Мэдисон в короткий доклад всего с двумя вопросами, которые разрешили задать представителям прессы.
Теги: Донбасс, митинг, активисты, НАБУ
- Стало известно, сколько людей находится в палаточном городке под Радой
- В Донецке проходит митинг, ждут Кобзона
- Жители Мариуполя требуют возобновить движение пассажирских поездов
- Улучшение к концу недели: доллар и евро существенно подешевели
- США поддержали правительство Украины: "Происходящее на востоке страны - это терроризм"
- По России проходят антикоррупционные акции «Он нам не Димон» (ФОТО, ВИДЕО)
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе