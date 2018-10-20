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«Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды

20.10.2018 20:24
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«Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды

Сегодня в нескольких районах Закарпатской области появилисьрекламные щиты с изображением трех лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья и надписью: «Остановим сепаратистов».Такую информацию сообщает местное издание mukachevo.net.

По данным СМИ, такие билборды появились при въезде в Ужгород в селе Минай и при въезде в село Гать Береговского района. В то же время, в Закарпатской ОГА отметили, что реклама была расклеена на щиты самовольно ночью.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя происшедшее, отмечает:

«Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Закарпатье, сепаратисты, выборы президента
 
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