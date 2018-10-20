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Падение российского военного самолета в Азовском море: обнаружены тела

20.10.2018 19:12
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На месте крушения учебного самолета Л-39 Министерства обороны РФ в Азовском мореобнаружены фрагменты тел.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - сказал собеседник журналистов.

Напомним, российский самолет Л-39 "Альбатрос" упал 18 октября около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Предположительно, Л-39 упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега, оба пилота успели катапультироваться.

19 октября источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию аварии сообщил, что пилоты Л-39 "Альбатрос", по предварительным данным, погибли

Источник : https://apostrophe.ua 

 



Теги: Донбасс, Азовское море, тело, самолет
 
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