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Спрятали в гараже: В Бахмуте полиция обнаружила схрон с тысячами единиц боеприпасов (Фото)

20.10.2018 09:00
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Спрятали в гараже: В Бахмуте полиция обнаружила схрон с тысячами единиц боеприпасов (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) правоохранители обнаружили склад с тысячами единиц боеприпасов. Опасный арсенал изъят и направлен на экспертизу. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тыс. патронов были спрятаны в гараже в жилом секторе города», – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что после получения информации о возможном хранении большого количества нелегального оружия в одном из гаражей частного сектора, правоохранители провели проверку. В результате, оказалось, что помещение было буквально начинено боеприпасами.

Как выяснилось, арсенал хранился там в течение длительного времени. Боеприпасы были изъяты с помощью взрывотехников и направлены на экспертизу.

Сейчас оперативники ведут расследование и устанавливают причастных к хранению опасного арсенала лиц. «По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами"», – подчеркнули в полиции.

Источник : https://dnews.dn.ua 


 
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