У Трампа дали оценку реформе украинской полиции

20.10.2018 11:50

Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.

Обэтом заявила заместительница государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссонна брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, передает "Интерфакс-Украина".

"Реформа полиции – это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения "КОРД", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она.

Источник : https://apostrophe.ua