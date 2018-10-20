Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

20.10.2018 13:28

Представитель Украины в ООН выразил протест против незаконных действий РФ, направленных против Романа Сущенко

Представитель Украины в ООН призвал государства-члены организации усилить политическое и дипломатическое давление на РФ, чтобы обеспечить освобождение заключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и всех незаконно удерживаемых там граждан Украины. Об этом заявил на заседании ГА ООН первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает РБК-Украина с поиланням на "Укринформ".

Он также выразил протест против незаконных действий Российской Федерации, направленных против Сущенко.

"Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую Россия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий Российской Федерации, направленных против Романа Сущенко, который был брошен за решетку и приговорен российскими властями из-за его противостояния, в том числе, российской оккупации украинского Крыма", - подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул, что Украина требует от Российской Федерации немедленно освободить Романа Сущенко и других украинских политзаключенных и призвал государства-члены ООН осудить действия РФ.

"Мы также призываем государства-члены ООН осудить это циничное преступление против основополагающих прав человека и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированное безопасное возвращение на родину", - заявил дипломат.

Напомним, 18 октября осужденного в России якобы за шпионаж украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию через московский изолятор "Матросская тишина".

Источник : https://www.rbc.ua