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Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре

20.10.2018 13:00
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Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре

Не смотря на то, что будет холодно, ноябрь еще побалует солнечными днями.

Ноябрь – последний осенний месяц и, как правило, самый холодный, он редко когда дарит хорошую погоду. В Украине сентябрь вместе с октябрем вдоволь порадовали теплой погодой и затяжным "бабьим летом", а вот ноябрь приготовил для нас свои метеорологические "сюрпризы" в виде первых заморозков и мокрого снега. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Этот ноябрь будет ощутимо холодным и, чем ближе дело будет идти к зиме, тем ниже будет "падать" температура воздуха. Резких потеплений не ожидается.

Холодать начнет очень скоро, уже к концу октября, на Хелоуин, нас ожидает начало похолодания. Оно продолжится в течение всего ноября. Предположительно показатели температуры воздуха опустятся до +3…+5 градусов по ночам. Дни так же станут по-настоящему осенними с показателями +9…+10 по шкале Цельсия .

Под конец последнего осеннего месяца "стукнут" первые заморозки и не исключено, что в Украину придут также осадки в виде мокрого снега. Первую половину ноября столбики термометров будут удерживаться на отметках в пределах +4…+10 градусов выше нуля. Однако с каждым днем будет становиться все холоднее.

В последнюю неделю ноября, столбики термометров не будут подниматься выше +3…+4 днем, ночью уже будет всего от -1 и до +1 градуса.

Не стоит ожидать в ноябре теплых дней. Но прогноз на ноябрь не так уж пессимистичен. Ориентируясь на долгосрочный прогноз, можно понять, что будет мало дождливых дней. Хотя воздух и будет холодным, но небо будет с малой облачностью без драматичных свинцовых туч, затягивающих все небо.

Совсем без пасмурной погоды с затяжными дождями, конечно же, не обойдется. Но все же в ноябре будет достаточно солнца, чтобы насладиться неспешными осенними прогулками на свежем воздухе.

 



Теги: Украина, Донбасс, погода, ноябрь
 
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