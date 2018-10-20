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Украинский – в приоритете: эксперт объяснил, чего ждать от нового закона о языках
Для развития украинского языка сегодня не созданы комфортные условия в Украине, новый законопроект о государственном языке, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, призван это исправить.
Такое заявление сделал в эфире ObozTV активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач. По его словам, закон сделает украинский язык приоритетным.
"У нас в Украине все эти годы большинство граждан считает украинский язык родным, примерно две трети. Дома говорят по-украински меньше – только половина. На работе и с друзьями, по последним данным, где-то 39%", - сообщил Оснач.
Это, по его словам, свидетельствует, что "для украинского языка в Украине не созданы надлежащие комфортные условия".
"Не защищены права граждан на получение информации и услуг на украинском языке. Граждане, которые хотели бы использовать украинский язык в быту или на работе, не имеют такой возможности, потому что среда не создает таких условий", - заявил эксперт.
Также Оснач призвал "не пугаться" нового закона о языках.
"В законе четко прописано, что он не регулирует язык приватного общения, язык религиозных обрядов. Это касается только публичной сферы, сферы государственного управления", - объяснил он.
"Этот закон дает нам возможность сделать украинский язык приоритетным, но это не означает задушить остальные языки", - добавил эксперт.
Источник : https://www.obozrevatel.
Теги: Украина, Донбасс, закон, язык
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