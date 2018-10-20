В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду

20.10.2018 22:43

Лабораторные исследования питьевой воды в распределительной сети Бахмута (Донецкая обл.) показали несоответствие воды нормативам по запаху. Об этом сообщает Бахмутский районный филиал ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины».

Неприятный запах чувствуют все жители восточного района и центра города, водоснабжение которых осуществляется преимущественно водой из канала Северский Донец-Донбасс.

На запрос лабораторного центра руководство Часовоярского РПУ КП «Компания "Вода Донбасса"» разъяснило, что в связи с аномально высоким уровнем температуры воздуха в реке Северский Донец упал уровень воды. С целью пополнения бассейна реки начат сброс воды из регулирующего Краснопавловского водохранилища, которое содержит большое количество сине-зеленых водорослей различного видового состава.

Действительно, отдельным водорослям этого водохранилища, в частности, афанизоменону и анабене, присущ запах, похожий на запах дуста (затхлый, тины, застойный, болотный и др.), который, соответственно, может передаваться в питьевую воду.

По информации Часовоярского РПУ КП КПВД, сейчас проводятся необходимые мероприятия, в том числе, технологического характера, для удаления запахов.

Наличие в воде неприятного запаха не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

По лабораторным данным, отклонения качества питьевой воды по микробиологическим и другими санитарно-химическим показателям в водопроводной сети г. Бахмут не зарегистрированы.

«Учитывая наличие неприятного запаха в воде, для питьевых нужд можно рекомендовать употреблять воду фасованную, природную или доочищенную, приобретенную в розничной сети», – говорится в сообщении лабораторного центра.

Питьевую воду из городского водопровода желательно отстаивать.

Источник : https://dnews.dn.ua