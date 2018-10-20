Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Харькове мошенники выманили у пенсионерки 60 тысяч гривен

20.10.2018 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харькове мошенники выманили у пенсионерки 60 тысяч гривен

Аферисты пообещали харьковчанке, что ее сына не привлекут к ответственности.

В Харькове мошенники выманили у пенсионерки 60 тысяч гривен, угрожая привлечением ее сына к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

К стражам порядка 18 октября обратилась 69-летняя женщина, которая заявила о том, что накануне ей позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее сын обвиняется в уголовном преступлении.

Чтобы родственника жертвы не привлекли к ответственности, пенсионерка перечислила на банковскую карту злоумышленников 60 тысяч гривен. После этого харьковчанка позвонила сыну, который ей сообщил, что его не задерживали и с ним все в порядке.

В данный момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия по поиску мошенника.

Источник : https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Харьков, пенсионер, мошенник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх