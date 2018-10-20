В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»

20.10.2018 20:09

ВСУ взяли на вооружение ракетный комплекс «Вильха», и скоро будет начато его серийное производство, анонсированное ранее президентом Петром Порошенко. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кабмина. В конструкторском бюро «Луч», разработавшем новое украинское вооружение, военнослужащие получат «Вильху» уже в середине 2019 года. Это означает, что Вооруженные силы Украины усилят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.



Не так давно средства массовой информации сообщалось, что в Украине началась финальная стадия разработки новейшего ракетного комплекса «Гром», который в течение года планируют вывести на полевые испытания.



Более того, известно, что на испытаниях украинские ПТРК показали, что их свойства никак не уступают легендарному американскому Javelin, а новый ракетный комплекс «Вильха» и вовсе лучше, чем «Смерч» российского производства.