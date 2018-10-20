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В Керчи парень погибшей в колледже девушки совершил суицид

20.10.2018 14:17
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В Керчи парень погибшей в колледже девушки совершил суицид

В оккупированной Керчи парень погибшей при массовом убийстве в Керченском колледже Виктории Демчук, попытался покончить с собой и сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По данным ресурса, 20-летний Армен Бадалян вчера вечером выпрыгнул из окна 4-го этажа, так как не мог смириться со смертью своей возлюбленной 17-летней Вики Демчук. Известно, что девушка скончалась 18 октября при транспортировке в Москву, куда ее перевозили местные врачи после ампутации ноги.

На своей странице в соцсети Багдалян написал: «Я тебя люблю, навсегда вместе». По данным медиков, он выжил, хотя получил тяжелейшие травмы. Сейчас он находится в реанимации со сломанным позвоночником.

Источник : https://donpress 


 
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