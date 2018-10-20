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В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка

20.10.2018 14:04
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка. 

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил отдел коммуникаций полиции столицы.

Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил мужчина и заявил, что подожжет здание банка на проспекте Победы. На вызов незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

Из пбанка эвакуировали 15 человек. После обследования помещения и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ. 

Злоумышленника задержали вблизи места происшествия. Им оказался 53-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к админответственности.

По словам задержанного, у него произошел конфликт с работниками банка, после чего он позвонил в полицию и сообщил о своем намерении поджечь здание.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Киев, мужчина, полиция
 
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