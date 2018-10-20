В полиции сообщили детали гибели актрисы «Дизель шоу»

20.10.2018 15:20

В сети сообщили детали гибели в ДТП звезды «Дизель шоу» Марины Поплавской. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам водителя грузового транспорта, он двигался в сторону Киева и автобус ехал в попутном направлении. В один момент водитель грузовика почувствовал сильный удар. Он остановил фуру, вышел посмотреть и увидел, что повреждена задняя часть его транспорта. В стороне стоял автобус с серьезными повреждениями. Отмечается, что столкновении было сильным, так как на дороге разбросаны детали автобуса, а стрелка на его спидометре осталась на показателе 100 километров в час.

По информации, погибшая в ДТП актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская сидела на переднем сидении возле водителя, поэтому основной удар пришелся на нее. В результате удара актриса погибла на месте, отмечают, что нижнюю часть ее тела практически оторвало. Водитель автобуса остался жив. Он задержан правоохранителями.

Источник : https://donpress.