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В Украине назвали 100 самых влиятельных женщин страны

20.10.2018 14:41
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В Украине назвали 100 самых влиятельных женщин страны
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко и первая леди страны Марина Порошенко возглавили ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины, представленный журналом "Фокус". Соответствующий рейтинг опубликован в новом номере журнала от 19 октября, - сообщает "Укринформ". 
В первую десятку вошли представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, и.о. министра финансов Оксана Маркарова, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель налогового комитета парламента Нина Южанина.
10-ю позицию заняла омбудсмен Людмила Денисова.
Также в список самых влиятельных женщин попали представительницы СМИ, образования, спорта, науки, культуры, в частности, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала, Кристина Соловей, Ольга Харлан и другие.
 Источник : http://www.ostro.org 


Теги: Украина, Донбасс, страна, женщины
 
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