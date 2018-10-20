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В Украине появилось первое мобильное приложение для переселенцев

20.10.2018 18:17
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В Украине появилось первое мобильное приложение для переселенцев

 

Мобильное приложение для переселенцев IDPRIGHTS запущено в Украине. Об этом первая секретарь НСЖУ Лина Кущ сообщила на своей странице в Фейсбуке. 
В приложении собраны новости, ссылки на основные документы, разъяснения. "Фишка" приложения - возможность автозаполнения бланков различных заявлений, которые затем можно распечатать и подписать. Еще одно преимущество - кнопочка для связи с юристом онлайн", - написала Кущ. 
Приложение пока рассчитано для устройств на базе Android, но до конца года выйдет и под IOS. Разработчиком выступил фонд "Горение", который четыре года консультирует переселенцев и помогает им восстанавливать свои права.
Источник : http://www.ostro.org 


Теги: Украина, Донбасс, приложение, переселенец
 
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