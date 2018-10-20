В Украине представили оружие, превосходящее «Град»

20.10.2018 15:30

Украинские конструкторы презентовали новую боевую машину на базе КрАЗа, превосходящую по мощности «Грады». Об этом сообщает «Командование «Север» на своей странице в соцсети.

По информации, «Берест» заменит старый советский БМ-21 Град. Модернизацию 122-мм РСЗО провел ГП «Шепетовский ремонтный завод», выбрав при этом в качестве базы украинский КрАЗ нового перспективного поколения с компоновкой «кабина над двигателем.

Сообщается, что БМ-21 «Берест» имеет большую мощность залпа и точность ведения огня, большую интеграцию цифровых систем управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для подготовки к открытию огня по сравнению с «Градом».

Источник : https://donpress.com