В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция

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В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки.
В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службуведомства.
По его словам, одной из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, является выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.
"Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия”, - говорится в сообщении.
Аброськин отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".
"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - рассказал Аброськин.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, оружие, полиция
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