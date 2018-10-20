Последние новости раздела
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине20:37
- «Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды20:24
- В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20:09
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются19:56
Во Львовской области на кладбище нашли труп младенца
20.10.2018 18:33
В пятницу, 19 октября, в Жовковском районе (Львовская область) на кладбище одного из сел нашли мертвого младенца.
Об этом сообщили в областной полиции.
«В Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном в одном из сел района, местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков жизни», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог. Устанавливаются обстоятельства и время смерти девочки. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Львовская область, труп, младенец
Читайте также:
- «Козий вампир» прет на восток
- "Схід - Захід разом!" Львовские дети погостили в Донбассе
- В лесу обнаружен труп с удостоверением главного налоговика Калининского района Донецка
- Донецкого пенсионера убил собственный сын
- В Донецк доставили раненных и 200-х "защитников русского мира"
- Чиновники поживут на ползарплаты
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе