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Взрывы под Ичней: Матиос рассказал о мужчинах в камуфляже возле артскладов
Прокуратура подозревает диверсию на складе под Ичней
Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в камуфляже. Об этом заявил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос в пятницу, 19 октября, в эфире телеканала 112 Украина.
"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", – рассказал он.
Тогда, как заверил Матиос, сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана,
"Скорее всего, это была закладка", – сообщил прокурор.
Напомним, ночью 9 октября, в 03:30, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на военных склада 6-арсенала. В итоге президент Украины Петр Порошенко созвал на совещание силовиков с докладом и потребовал срочного и тщательного расследования. Он отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. И силовики, и военные сходятся во мнении, что это была диверсия.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак называл количество боеприпасов на складах в Ичне. По его словам, оттуда было вывезено 56 тысяч тонн боеприпасов, а оставалось почти 70 тысяч тонн на момент взрыва.
Для ликвидации ЧП задействованы десятки единиц техники, в том числе пожарные танки, сотни спасателей, полицейских и нацгвардейцев. В полицию обратились 37 человек в связи с повреждениями домов от разрыва снарядов. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, мужчина, склад, Матиос
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