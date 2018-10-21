Химического выброса уже мало: в Крыму произошло новое экологическое бедствие

21.10.2018 19:15

Стало известно о новом очаге отравления окружающей среды в незаконно аннексированном Крыму – расположенный в населенном пункте Угловое винный завод сбрасывает отходы производства непосредственно в Черное море.

Как передает replyua.net, фотографию с места экологического бедствия на своей странице в Twitter опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым. «Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море», — написала блогер.

При этом на фото можно увидеть, что вода на самом деле имеет темно-фиолетовый оттенок в районе всей прибрежной полосы.



Как уже сообщалось, в настоящее время экологическое бедствие все еще дает о себе знать в оккупированном Армянске. В соответствии с имеющимися данными из города, во дворах можно увидеть умирающих голубей, а жители жалуются на перебои со светом.

