Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели

21.10.2018 16:45

Народный синоптик Украины Наталия Диденко опубликовала на своей странице в Фейсбук новый пост, в котором рассказал, чего ожидать украинцам на следующей недели, информирует replyua.net со ссылкой на личный профиль эксперта. «С начала новой недели, как и прогнозировали, похолодание усилится от + 9... + 15 градусов постепенно в середине недели до + 7... + 12 градусов. Ночью от + 4 ...+ 10 градусов до + 1... + 5 градусов, а иногда и к небольшому минусу», - пишет Диденко.



Она также отметила, что наиболее ощутимое похолодание стоит ожидать в среду. «Будут идти дожди, ветер усилится до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах + 6... + 10 градусов, на юге и востоке до + 12... + 15 градусов», - сообщила она. В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.