Названы истинные причины повышения цен на газ

21.10.2018 07:45

Как известно, в Украине в политических кругах уже давно шла речь о поднятии цены на «голубое топливо» для украинцев. Несколько раз этот вопрос откладывался, однако на днях глава правительства Владимир Гройсман заявил, что было принято решение о повышении стоимости газа для граждан нашей страны.



В субботу, 20 октября, как сообщает replyua.net, ссылаясь на сообщение, обнародованное на официальном сайте Верховной Рады Украины, спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что на такое решение власти были вынуждены пойти, иначе страну застал бы экономический кризис. Таким образом, спикер Рады отметил, что повышение стоимости «голубого топлива» – это неизбежное решение, ведь поддержка нашей страны финансами со стороны Международного валютного фонда зависит, в частности, от этого.



Глава парламента Украины также подчеркнул, что проходя путь к современной, богатой, могучей в будущем Украины, страны, в которой граждане будут спокойно и свободно жить в безопасности, нужно со всей ответственностью принимать государственные решения.