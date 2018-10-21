Субсидия по-новому: какое «покращення» ждет украинцев

21.10.2018 12:35

Украинские чиновники анонсировали изменение правил, по которым гражданам будут оформлять коммунальную скидку, пишет Политека.

Об этом заявил руководитель директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

«Критерии оформления субсидий нужно совершенствовать. Поэтому мы инициировали перед Кабмином некоторые уточнения. Если кто-то из родителей уклоняется от уплаты алиментов на ребенка, он не может претендовать на субсидию. Кроме того, неоднозначный критерий с авто. По решению комиссии на субсидию может претендовать тот, кто купил в кредит «ланос» 2015 года. Ведь это не «мерседес» за 2-3 миллиона гривен», — отметил он.

Более того, по словам Музыченко, критерий проживания в семье в доме более 200 «квадратов» также не может служить показателем, поскольку в советское время «все строили под одной крышей», чтобы сэкономить.

«Чтобы оформить субсидию, в органы социальной защиты нужно подать заявление и декларацию о доходах. Если в состав домохозяйства входят те, кто не проживает по месту регистрации, на комиссию нужно подать документы, подтверждающие это. Речь идет о справке с места работы, учебы, договор найма или аренды жилья», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Согласно новым правилам, при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов по причине болезни или он алко- или наркозависимый (при наличии справки от врача), онкобольной (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

Помимо этого граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, достигшие пенсионного возраста или получающих пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства имеют право на сверхнормативную площадь (не более 30% от нормы).

Еще одно нововведение: с 1 октября, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.

Источник: https://from-ua.com