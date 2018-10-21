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Теплые дни закончились: стало известно, когда в Украине выпадет снег и придут морозы
Неожиданное тепло, которое пришло в Украину во второй половине октября, по всей видимости, является последними отголосками так называемого «бабьего лета»
Народный синоптик Владимир Деркач сделал свои предсказания о погоде на последний осенний месяц 2018 года, передает Политека.
Он рассказал, что ноябрь проявит себя заметными холодами и даже «чуть-чуть попугает украинцев зимой».
Итак, когда же в Украине ожидаются снежные осадки?
«В начале первой декады будут продолжаться погожие дни, а дальше придет похолодание (иногда до «минуса») с осадками и порывами ветра», — прогнозирует начало ноября Владимир Деркач.
По словам народного синоптика, вторая декада месяца тоже будет прохладная.
«Только в начале (декады) ожидаем несколько светлых дней, а дальше такая же некомфортная погода: ночью — мороз, а иногда осадки в виде снега, ветрено (чуть ли не настоящая зима)», — говорит он.
В последний отрезок ноября сначала немного потеплее, а потом снова украинцев ожидает похолодание.
Ноябрь часто приносит немало проблем людям, подверженным перепадам настроения. Психологи называют пять причин, почему ноябрь самый депрессивный месяц в году.
Врачи выделяют целый ряд факторов, которые определяют ноябрь как самый депрессивный месяц года. Сюда входят и календарные особенности, и падение уровня ультрафиолета. Свою версию, почему ноябрь самый депрессивный месяц в году, могут рассказать и метеозависимые люди.
Хотя до наступления календарной зимы еще почти 11 дней, в наших широтах холода приходят обычно и в первых числах ноября. Уже второй год подряд в этот период начинаются и первые снегопады.
Осенней грусти добавляет и то, что в эти дни наиболее четко люди осознают, что теплые времена вернутся нескоро, а до прихода настоящей весны придется ждать едва ли не полгода.
Именно в ноябре большинство вспоминает, что Новый год уже не за горами и что надо готовиться к большим затратам и суматохе. В итоге, задолго до 1 января новогодние праздники приносят не радость и веселье, а повергают в меланхолию.
В ноябре метеорологи фиксируют резкое снижение индекса ультрафиолета – в ноябре солнечный свет уже редко пробивается сквозь тучи в наших широтах. Обычному человеку как раз требуется несколько недель на адаптацию к жизни «без Солнца». Это одна из основных причин, почему ноябрь самый депрессивный месяц в году.
Влияет и частая перемена погоды, причем от плохой к еще худшей. Резкие скачки атмосферного давления и регулярные дожди наносят безжалостные удары по метеозависимым людям.
До ноября исчезают практически все сезонные фрукты и овощи, или же высокая цена превращает их в деликатес. Смена рациона влияет на уровень витаминов и микроэлементов в организме человека, приводит к снижению жизненного тонуса. Первые изменения приходятся как раз на последний месяц осени, что и делает ноябрь самым депрессивным месяцем в году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
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