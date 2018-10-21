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Тымчук предупредил о коварном плане Кремля

21.10.2018 09:00
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Тымчук предупредил о коварном плане Кремля

Решение Варфоломея о снятии анафемы с украинских лидеров православного мира привело РПЦ в лице ее главы патриарха Кирилла в недоумение. Но еще большее недоумение, и даже истерику у Гундяева и его подопечных вызвало то, что Константинополь вот-вот предоставит Томос об автокефалии УПЦ. Вследствии в РПЦ решили пойти на радикальные решения, разорвав всякие отношения с Константинополем. 

Но, как пишет replyua.net, разрыв отношений с Константинополем – это не все шаги, которые предпринимает Кирилл, находящийся под полным контролем и влиянием агрессора Путина. Так, украинский парламентарий, координатор группы ИС Дмитрий Тымчук в своем аккаунте в соцети Facebook предупредил, что в Москве приняли радикальное решение отправить на территорию Украинского государства под прикрытием мобильные группы специального назначения Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В частности, Тымчук написал: «Во время заседания Совета безопасности Российской Федерации, которое прошло 12 октября, по информации «ИС», в ходе обсуждения будущих перспектив функционирования после решения Константинополя о предоставлении автокефалии УПЦ, Русской православной церкви в Украине, глава Кремля Владимир Путинраспорядился, чтобы российские силовые ведомства гарантировали безопасность российским митрополитам при каком-либо развитии событий путем размещения в самых важных монастырях УПЦ МП групп спецназа ГУ ГШ ВС РФ под прикрытием». Также Тымчук добавил что, в свою очередь, спецназ РФ уже фактически разработал план операции по дестабилизации ситуации в Украине с применением религиозного фактора. 



Теги: Донбасс, церковь, Московский Патриархат, Кремль, план, Тымчук
 
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