Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности

21.10.2018 20:15

С момента российской агрессии и оккупации части территорий в Донецкой и Луганской областях, ситуация, уровень жизни, безопасности населения на этих землях значительно изменилась, причем в худшую сторону. Об этом доказывает масса случаев, инцидентов, которые имели плачевный конец.

К примеру, на территории временно оккупированного поселка Донецкий, что в Луганской области, взрыв в детском саду произошел из-за детонации неизвестного устройства, о чем, как пишет replyua.net, сообщил Павел Лисянский, представитель украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.



Согласно словам Лиснянского, из-за взрыва пострадал один человек – сотрудница детского сада. Он также добавил что, по его информации, взрыв произошел в результате детонации какого-то устройства Сейчас учреждение продолжает работать в штатном режиме.



Как сообщалось ранее, инцидент в детском саду на территории захваченной пророссийскими террористами Луганской области произошел 17 октября. Сами же оккупанты, так называемое «МЧС ЛНР» поспешило заявить, что взрыв произошел из-за детонации ручной гранаты. Пострадавшей, по данным псевдоведомства, оказалась завхоз садика, у которой медики диагностировали травму пальца руки и осколочное ранение века с правой стороны.