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Детонации боеприпасов на территории арсенала под Ичней не наблюдается – ГСЧС
Пиротехники продолжают очистку прилегающей к арсеналу под Ичней Черниговской области территории, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
України / Facebook По состоянию на 7.00 22 октября на территории арсенала под Ичней Черниговской области детонации боеприпасов не наблюдается, информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано… Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку прилегающей к арсеналу территории", – сказано в сообщении. В район чрезвычайной ситуации направлены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 единицы техники, в том числе от ГСЧС – 248 человек и 72 единицы техники. В ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. 10 октября пожар потушили. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что диверсия – основная версия причин ЧП, которую рассматривает следствие.
Источник: https://gordonua
Теги: Донбасс, Луценко, арсенал
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