Газ - не самое страшное: озвучена катастрофа, которая ждала бы Украину без МВФ

22.10.2018 10:03

Повышение цены на газ для населения на 23,5% - мелочь по сравнению с тем, что могло ждать Украину в случае невозможности продлить сотрудничество с МВФ.

Об этом пишет "Громадське".

Как отмечается, без нового транша от МВФ Украина не смогла бы расплатиться по госдолгу, что нужно сделать уже в первом квартале 2019 года. Это, в свою очередь, оттолкнуло бы от Украины Всемирный банк и кредиторов из ЕС и других стран Запада, которые покупают гособлигации Украины.

Помимо этого, Украина также потеряла бы инвесторов, которым нет смысла вкладывать деньги в страну, не способную обеспечить их возврат.

Таким образом, отмечают журналисты, без сотрудничества с МВФ ситуация в украинской экономике могла бы дойди до объявления дефолта.

В таком случае, отмечает издание, последствия были бы катастрофическими: большинство иностранных компаний вышли бы из Украины, выводя отсюда валютные инвестиции, что обрушило бы курс валют до 35-40 гривен за доллар. В результате дефолта также существенно выросла бы стоимость импорта, а украинцы - резко обеднели. И тут не спасло бы даже двойное или тройное повышение минимальной зарплаты.

Журналисты отмечают, что такая ситуация в экономике накануне выборов и в условиях войны привела бы страну к масштабному кризису.

Впрочем, повышение цены на газ, как признают журналисты, также не будет безболезненным. В частности, кроме повышения коммунальных тарифов, украинцев также ожидает повышение цен почти на все продукты питания. В Нацбанке считают, что 20-25% рост цены газа приведет к росту цен на 1-2%.

Источник : https://economy.apostrophe.ua