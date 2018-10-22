- Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России19:59
- Медреформа в Украине: Что ожидает пациентов в следующем году (Инфографика)19:46
- Эхо Ични. Как предотвратить взрывы на военных складах?19:32
- Военная разведка обнародовала заявление о разоблачении российской агентурной сети19:22
- На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы19:11
- В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем18:57
- Рынок труда и образование ,как преодолеть пропасть?18:44
- Старт отопительного сезона: где чаще всего ломаются трубы18:31
- Справка переселенца не гарантирует получение пенсии, – правозащитники18:10
- В Черновцах ребенок умер от менингококковой инфекции17:37
Янукович заявил о готовности выступить с последним словом
Сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов выступить в Оболонском райсуде с последним словом в рамках процедуры международной правовой помощи. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил его адвокат Виталий Сердюк.
«Виктор Янукович уже не один раз за его личной подписью требовал обеспечить его выступление, однако суд на протяжении всего этого периода отказывается обеспечить это, пытаясь навязать защите выдуманную процедуру допроса президента Украины по Skype», - заявил Сердюк. С его слов, Янукович требует, чтобы окончательное решение по делу было вынесено присяжными, но суд «даже не поставил этот вопрос на рассмотрение».
Заявление соответствующего содержания от имени Януковича, продолжило Сердюк, было подано примерно месяц назад «после того, как фактически началось давление на адвокатов, когда суд отказался допрашивать его, исследовать материалы экспертиз, допрашивать ряд ранее вызванных свидетелей».
Теги: Донбасс, слово, Янукович
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Курс валют на 6 января: доллар и евро стали дешевле
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы19:11
- «Обследовала» условия проживания переселенцев не выходя из кабинета: На Донетчине привлекли к ответственности бывшего социнспектора17:19
- Переселенцев стало меньше: Опубликованы новые данные16:53
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 октября16:26
- На Луганщине Центры предоставления админуслуг получают мобильные кейсы15:52
- Боевики не дают эвакуировать тела погибших мирных жителей15:36
- Горловчане жалуются, что их заставляют ставить подписи за Пушилина. Работают агитбригады15:03
- За выходные пенсионеры Бахмута отдали мошенникам более 20 тыс. грн13:55
- В ОРЛО 13-летние мальчишки получили удар током при попытке залезть в распределительный щиток13:43
- Правоохранители Марьинки планируют передислоцироваться в родной город13:30
- Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России19:59
- Медреформа в Украине: Что ожидает пациентов в следующем году (Инфографика)19:46
- Эхо Ични. Как предотвратить взрывы на военных складах?19:32
- Военная разведка обнародовала заявление о разоблачении российской агентурной сети19:22
- На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы19:11
- В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем18:57
- Рынок труда и образование ,как преодолеть пропасть?18:44
- Старт отопительного сезона: где чаще всего ломаются трубы18:31
- Берега Греции покрылись паутиной: кадры нашествия поразительных существ потрясли Интернет читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/163016_154022007818:20
- Справка переселенца не гарантирует получение пенсии, – правозащитники18:10
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер