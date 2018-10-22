На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы

22.10.2018 19:11

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали вымогавшего взятку начальника одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от местного предпринимателя 46 тыс. грн за беспрепятственную поставку продуктов питания в пограничный отряд.

Как отмечается, злоумышленника задержали на одной из автозаправочных станций Лисичанска во время получения второй части взятки в размере 40 тыс. грн. «В рамках открытого уголовного производства тыловику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник : https://dnews.dn