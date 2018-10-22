Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы

22.10.2018 19:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали вымогавшего взятку начальника одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от местного предпринимателя 46 тыс. грн за беспрепятственную поставку продуктов питания в пограничный отряд.

Как отмечается, злоумышленника задержали на одной из автозаправочных станций Лисичанска во время получения второй части взятки в размере 40 тыс. грн. «В рамках открытого уголовного производства тыловику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник : https://dnews.dn 



Теги: Донбасс, Луганская область, взятка, Госпогранслужба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх