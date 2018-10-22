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На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы
На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали вымогавшего взятку начальника одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, чиновник требовал от местного предпринимателя 46 тыс. грн за беспрепятственную поставку продуктов питания в пограничный отряд.
Как отмечается, злоумышленника задержали на одной из автозаправочных станций Лисичанска во время получения второй части взятки в размере 40 тыс. грн. «В рамках открытого уголовного производства тыловику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Донбасс, Луганская область, взятка, Госпогранслужба
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