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Почему дорожают сигареты – эксперты назвали причины
К 2025 г. акциз на сигареты должен составить 90 евро за 1000 сигарет, т.е. 1,8 евро за пачку.
В Украине продолжают придумывать нововведения для курильщиков. Как правило, инициативы направлены на то, чтобы повысить цены на табачные изделия. В новом законопроекте Кабмин предложил снова увеличить акцизную ставку на сигареты, что, безусловно, скажется и на цене изделий.
Недавно мы писали о том, что в Раде зарегистрировано семь законопроектов, которые призваны урегулировать рынок табачной продукции тем или иным способом. Так, один из законопроектов, который быстро стал нашумевшим, документ №9085, предлагает дополнительно проиндексировать ставки акцизов на табачные и алкогольные изделия.
Кабмин подал этот законопроект вместе с госбюджетом на 2019 г. Документ должен внести изменения в налоговый кодекс и увеличить ставки акциза в среднем почти на 9%. Например, если ставка налога на тысячу сигарет с фильтром составляла 2071 грн, то сейчас предлагается поднять ее до 2257,4 грн. Казалось бы, эти изменения не слишком значительны, но, напомним, что ежегодно акциз на табачные изделия в Украине и так должен расти на 20%.
Еще в прошлом году правительство приняло восьмилетний план повышения акциза. До 2025 г. акциз на табачную продукцию в Украине должен достичь европейского уровня, а следовательно, из-за этого ежегодно он повышается на 20%. Вспомним, что в 2017 г. минимальный акциз с одной пачки сигарет составлял 8,9 грн, но уже к 2025 г. он должен составить 90 евро за 1000 сигарет, т.е. 1,8 евро за пачку (по сегодняшнему курсу это около 58 грн).
В правительстве же отмечают, что такие повышения нужны для того, чтобы перекрывать темпы инфляции. Но, по мнению экспертов, это просто попытка по-быстрому наполнить бюджет, чтобы закрыть дыры, ведь уровень инфляции в Украине гораздо ниже.
"У нас есть обязательства перед Евросоюзом повысить до минимального розничного акциза ЕС. И мы это делаем, исходя из курса. Повышение было разбито где-то на 23% в год, и все производители прекрасно понимали, что акциз поднимется. А это Кабмин ввел, чтобы проиндексировать инфляцию. Мы увидели девальвацию гривни на 3%, а инфляцию на 8%. И для того, чтобы дойти до европейского акциза, нам нужно ориентироваться на курс доллара или евро, но никак не на инфляцию", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Алексей Дорошенко, генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.
Эксперт добавляет, что бюджету нужны деньги, поэтому был выбран тот вариант, который может принести большие суммы. Он приводит следующий пример: если бы гривня упала на 15%, то правительство ориентировалось бы не на инфляцию, а на курс валют, исходя из того, что больше.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сигареты, цены
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