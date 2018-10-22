Пользование автомобилями на еврономерах, ввезенными с целью транзита, не является правонарушением – Верховный Суд Украины

22.10.2018 12:45

Украинцу отменили штраф в размере 8 тыс. 500 грн за нарушение таможенных правил. Верховный Суд Украины признал законным пользование личными авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в страну для транзита.

Верховный Суд Украины признал законным использование гражданами автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит", сообщает 22 октября пресс-служба суда. "Пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые были ввезены с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины. К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, на него наложен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн)", – сказано в сообщении. Истец – собственник автомобиля с номерами Эстонии, не снятых там с регистрации, 26 февраля 2016 года он ввез авто на таможенную территорию Украины с целью транзита. Во время судебных заседаний истец признал, что указал режим "транзит" только для того, чтобы избежать необходимости таможенного оформления авто и уплаты соответствующих платежей. При этом истец не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. "Как следует из обжалуемого постановления, основанием для его принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта – 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни – 5 суток), автомобиль не вывез, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни", – продолжили в пресс-службе. Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда Украины, отметил, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного Кодекса Украины "четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находящихся на временном хранении под таможенным контролем или помещенных в режим таможенного склада". "Такой таможенный режим как временный ввоз, не указан в указанных положениях Кодекса. При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 ТК Украины", – добавили в Верховном Суде. По информации Государственной фискальной службы, по состоянию на 26 апреля 2018 года в Украине было 469,2 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, больше всего машин попадает в страну из Польши.

Источник : https://gordonua.