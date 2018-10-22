Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Россия лепит героев ": в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы

22.10.2018 13:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Россия лепит героев ": в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы

Ликвидация главарей «ДНР» и «ЛНР» позволила Кремлю создать из мертвых террористов «пантеон героев Донбасса».

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину убийства в Донецке террориста «ДНР» Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

«Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как погибали герои Гражданской войны. Большинство» героев «были элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из криминальной среды в социальную и стали революционерами», — отметил эксперт.

«Они погибали, потому что с мертвого человека слепить героя гораздо проще, чем с живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не противоречит имиджу, который ему навязан. С одной стороны, они устраняют возможность дальнейшей негативизации этого» героя «, а с другой стороны — создают возможность его мифологизации. Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой — давайте теперь создадим стелу Гиви, Моторолы, Захарченко и будем молиться на этих трех богов «, — пояснил Петренко.

Источник : http://lugradar.net 



Теги: Россия, Донбасс, убийство, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх