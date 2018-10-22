Рынок труда и образование ,как преодолеть пропасть?

22.10.2018 18:44

Как преодолеть пропасть между образованием и рынком труда?

По данным Всемирного экономического форума, Украина занимает 10 место среди стран с наибольшим уровнем охвата населения высшим образованием. Однако это обстоятельство мало влияет на рынок труда. Ведь существует большая пропасть между количеством выпускников вузов и реальными потребностями в специалистах. Какие специалисты нужны украинской экономике и как обеспечить их подготовку, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

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По итогам вступительной кампании этого года, больше всего заявлений абитуриенты подали на специальности «Филология» и «Право». Далее в рейтинге самых популярных идут «Менеджмент», «Среднее образование», «Компьютерные науки», «Экономика», «Медицина», «Инженерия программного обеспечения», «Туризм» и «Психология». Однако, как свидетельствует информация Государственной службы занятости (ГСЗ), только 42% выпускников потом работают по полученной специальности.

Эксперты объясняют: дело в том, что украинская экономика требует больше специалистов с профессионально-техническим образованием, чем академическим. На этом неоднократно акцентировал внимание и Президент Петр Порошенко: «Мы не можем штамповать экономистов и юристов, а потом, когда нам нужны для развития производства инженеры, химики, биологи, мы имеем высокий дефицит квалифицированных кадров».

По словам и.о. главы службы занятости Валерия Ярошенко, действительно, самое большое количество безработных, состоящих на учете, среди дипломированных юристов и экономистов.

«В ком сегодня нуждается рынок труда? Итак, это электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, столяры. Работники сферы услуг: продавцы, швеи, повара, официанты, охранники, медсестры. Работники сельского хозяйства также достаточно востребованы. Нужны также инженеры различных отраслей, фармацевты, не хватает сегодня и учителей в стране», – уточняет он.

Специалисты соглашаются, что рынок труда требует новых подходов к обучению специалистов. Образование не успевает за требованиями работодателей, выпускникам вузов не хватает практических навыков, а украинцы до сих пор живут стереотипами относительно рабочих специальностей.

«Существуют мифы, что на рабочих специальностях мало платят. Но сейчас в сфере некоторых рабочих профессий платят больше, чем могут получить специалисты с высшим образованием. К примеру, в столице токарь шестого разряда может получать в месяц до 25 тысяч гривен», – рассказывает заместитель председателя ГСЗ Сергей Кравченко.

Начало диалога

Решать проблему оторванности образования от рынка труда нужно сразу на нескольких уровнях: налаживать диалог между учебными заведениями и работодателями, а также развивать профессионально-техническое образование.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, 19 сентября правительство утвердило Концепцию дуального образования, которая позволит работодателям включиться в процесс обучения. В МОН объясняют, что такое образование должно совместить работу и учебу, когда молодого специалиста учебное заведение готовит вместе с предприятием. По замыслу, 25-50% времени обучения студента проходит не за партой, а на рабочем месте, а результаты обучения оцениваются и работодателем, и учебным заведением. Кроме того, работодатель определяет нужные специальности и заказывает их вузу.

«Учебные заведения должны иметь пул предприятий, которые готовы не просто брать студентов на работу. Их нужно учить – организовывать на рабочем месте учебный процесс. Суть дуального образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, которое студент проходит, работая. Это полноценное выполнение обязанностей, получения заработной платы и параллельное получение знаний», – говорит заместитель министра образования Владимир Ковтунец.

Успех такого подхода уже доказали в Европе. Например, компания Siemens имеет договоренности с британским Университетом Линкольна и румынским Трансильванским университетом. Корпорация разместила свои штаб-квартиры на базе университетских кампусов, что позволяет приспосабливать студентов к реальным потребностям производства, привлекать экспертов компании к преподавательской деятельности, организовывать совместную работу.

В Украине сотрудничество предприятий с учебными заведениями скорее одиночное, но есть и хорошие примеры. Так, в апреле этого года Корпорация «Богдан Моторс» подписала соглашение о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом им. Игоря Сикорского. Согласно договоренностям, студентов КПИ могут привлекать к производственному процессу на предприятиях «Богдан». В свою очередь, представители университета помогают корпорации организовывать научно-исследовательские работы и участвуют в разработке нового транспорта.

Эксперты отмечают, кроме налаживания сотрудничества с бизнесом, учебным заведениям нужно больше автономии. Чтобы они могли самостоятельно учитывать запросы работодателей конкретного региона, готовя соответствующее количество специалистов на базе учреждения.

Чтобы концепция дуального образования заработала, нужен специальный закон о профессиональном образовании, разработкой которого сейчас занимаются в МОН. По словам министра Лилии Гриневич, документ находится на финальной стадии согласований и до конца осени будет внесен в парламент.

До воплощения законодательных изменений в жизнь еще должно пройти некоторое время, но в МОН отмечают, что инициатива работодателей привлекать студентов к реальному производственному процессу всегда приветствуется.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля