Справка переселенца не гарантирует получение пенсии, – правозащитники

22.10.2018 18:10

Общественные организации предложили поменять в Украине систему выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пенсионерам, живущим на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева и представительница благотворительного фонда Stabilization Support Services Валерия Вершинина в эфире «Громадського радіо» рассказали, какой может быть альтернативная система выплат.

По мнению Алены Луневой, действующую систему нужно менять, потому что она дискриминационная. «Выплат пенсий для жителей оккупированных территорий и системы этих выплат вообще нет, если мы говорим о Донецкой и Луганской областях. Для Крыма система есть: пенсионеры с Крыма должны выехать на подконтрольную территорию, подать заявление, декларацию о неполучении гражданства оккупирующей страны и подождать, пока РФ вышлет украинскому пенсионному фонду дело этого пенсионера. Все сложно, поэтому крымские пенсионеры не пользуются такой процедурой. Если мы говорим об оккупированной части Донецкой и Луганской областей, то пенсионеры с оккупированной территории вообще не могут получить пенсию, пока не возьмут справку переселенца и не станут на соответствующий учет, хотя и не являются переселенцами», – сказала она.

По словам Валерии Вершининой, из тех людей, которые переместились, проживают на подконтрольной территории постоянно, около 150 людей пенсионного возраста не получают пенсию. «Им прекращают выплаты на период их выезда за границу, в связи с их выездом на обучение, в связи с различными проверками, то есть справка переселенца не гарантирует получение пенсии. По сути, государство сейчас накапливает колоссальный долг перед своими гражданами, не выполняя взятые на себя обязательства. Выплата пенсий базируется на предварительных пенсионных отчислениях. Поэтому это не гуманитарная помощь, не сфера гуманитарного обеспечения, это обязательства, которые возникают исключительно из правоотношений гражданина и его государства», – отметила она.

Предложения, которые подготовили правозащитники, таковы:

прекратить связывать необходимость получения справки ВПЛ с правом получения пенсии . То есть жители неподконтрольных территорий не должны получать справку переселенца, чтобы получать пенсию на подконтрольной территории;

. То есть жители неподконтрольных территорий не должны получать справку переселенца, чтобы получать пенсию на подконтрольной территории; прекратить проверки места проживания переселенцев . Постановление Кабинета министров, которое предусматривало такие проверки, уже было признано дискриминационным.

Как отметила Алена Лунева, хотя, по словам министерства, такие проверки не проводятся, на самом деле они все же происходят.

Валерия Вершинина добавила, что единственная выплата, для которой может применяться проверка места жительства, это выплата адресной помощи ВПЛ, потому что она платится именно в связи с его перемещением.

Источник : https://www.dialog.