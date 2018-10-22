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Стало известно о возвращении Саакашвили: названы цели и сроки

22.10.2018 14:22
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Стало известно о возвращении Саакашвили: названы цели и сроки

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину.

Как передает replyua.net, об этом позавчера, 20 октября, заявила его жена Сандра Рулофс в Зугдиди, где состоялась встреча кандидата в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе с избирателями. По словам женщины, в скором времени у них с Михаилом намечен праздник.

«Я говорю, Миша действительно настроен приехать. 17 ноября у нас будет 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мы хотим отметить эту дату здесь в Зугдиди», - пояснила Сандра Рулофс

При этом жена Саакашвили выразила мнение, что в Грузии его ждут многие. По мнению Рулофс, бывшему президенту удастся приехать спокойно и без проблем. Вместе с тем, бывшая первая леди добавила, что у Саакашвили «грандиозные планы» и ему хочется как можно поскорее возвратиться домой, чтобы продолжить дела, не доведенные по разным причинам до конца.



Теги: Донбасс, встреча, срок, Саакашвили
 
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