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Старт отопительного сезона: где чаще всего ломаются трубы

22.10.2018 18:31
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С 20 октября отопление начали включать в жилых домах, однако из-за потепления процесс приостановили.

В Киеве официально стартовал отопительный сезон. Как сообщили в КГГА, в связи с похолоданием в столице в субботу начали массово подключать многоэтажки к системе централизованного отопления.

По данным мэрии, в воскресенье вечером, 21 октября, уже более 35% жилого фонда столицы было с теплыми батареями. Правда, по состоянию на утро понедельника, 22 октября, в "Киевпеплоэнерго сообщили, что сейчас подключают только объекты социальной сферы. В понедельник в Киеве, по сравнению с выходными, стало теплее и, судя по официальной информации, подачу теплоносителя в жилые дома пока приостановили – до тех пор, пока опять не похолодает.

 

"Теплоноситель подан в 169 лечебных учреждений (из 276), 486 детских садов (из 529), 410 школ (из 454) и 27 административных зданий (из 4768). Жилые дома начнут подключать к отоплению учитывая температурный график, то есть когда среднесуточная температура воздуха будет не выше +8 градусов", – говорится в сообщении коммунального предприятия.

Источник : https://kiev.segodnya.ua/ 

 




Теги: Донбасс, труба, отопительный сезон
 
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