Субсидии и судьбы: Что лучше – «стучать» или «перестукиваться»?

22.10.2018 12:19

Ситуация вокруг субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг меняется с головокружительной скоростью. Не успело население порадоваться известию о начале выплатсэкономленных субсидий, как правительство предприняло целый букет следующих шагов, так сказать, навстречу людям.

«Стучите» и вам ответят

Прежде всего, Министерство труда и социальной политики запустило «горячую линию» для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату услуг ЖКХ, либо иной государственной помощи.

«По данным социологического исследования, которое проводил в Украине Мировой банк, примерно 70% граждан нетерпимо относятся к тем, кто получает социальную помощь незаконно. Нам нужно наладить обратную связь. Для этого, в этом месяце впервые в Украине открылась "горячая телефонная линия". Внедрение такой линии дает возможность любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию», – прокомментировал случившееся директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

При этом, он особо подчеркнул, что в профильном министерстве считают, что из-за несовершенной системы социального инспектирования и недостаточного контроля со стороны государства за использованием бюджетных средств теряется большая сумма денег.

Как известно, в последние несколько лет правительство делает все возможное (а временами даже невозможное) для того, чтобы резко сократить число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. И оно добилось на своем пути определенных успехов.

Согласно официальным данным Минсоцполитики, на данный момент в Украине субсидии все еще получают почти 7 млн домохозяйств. Как известно, в отопительном сезоне 2017-2018 года субсидии получало 8,8 млн украинских домохозяйств. Таким образом, результат налицо.

Тем не менее, расходы государства на предоставление льгот и жилищных субсидий населению в госбюджете нынешнего года заложено около 65 млрд грн. В правительстве считают, что это непозволительно много. И принимают соответствующие меры.

После того, как в Украине в мае нынешнего года заработал электронный онлайн-реестр получателей субсидии и были произведены некоторые сверки, представители Минсоцполитики пару недель назад заявили, что выяснили факты массового неправомерного получения субсидий украинцами. В частности, тот же Виталий Музыченко сообщил, «в Украине оказалось примерно 1,5 млн нечестных получателей субсидий».

Что такое «серые» списки субсидиантов?

«Введенная в бой» «горячая линия» позволит любому украинцу «заложить» своего соседа, знакомого или родственника, как говорится, в режиме онлайн, не отрываясь от телевизора, пива и чипсов. Правительство предполагает, что такой его шаг еще более увеличит количество разоблаченных случаев, когда украинцы получают жилищные субсидии (или другие социальные выплаты) незаконно. В свою очередь некоторые эксперты всерьез опасаются, что поток доносов украинцев друг на друга может приять тотальный характер. Также, такая мера легко сможет существенно повысить уровень коррупции в органах, которые будут проверять такие поступившие от населения «сигналы».

Кстати, о проверках. «Министерство труда и социальной политики видит необходимость введения избирательных проверок получателей социальной помощи, которые будут основываться на риск-ориентированных подходах. Поскольку, с одной стороны, проверять всех получателей помощи просто невозможно. Нет возможности иметь такую огромную "армию" социальных инспекторов. А с другой, мы имеем анализ общественного мнения и можем совершенно четко сказать, что фактически 67% населения говорит о том, что нужно контролировать использование средств госбюджета на социальную поддержку», – пояснил Виталий Музыченко.

По его словам, еще на этапе обращения украинцев за субсидией, будет производиться так называемая «оценка риска» предоставления недостоверной информации получателя субсидии (или другой социальной помощи). На основании этой оценки субсидиант попадет либо в «белый», либо в «серый» список. Попадание в «белый» список дает субсидианту менее тщательные и не такие частые проверки, чем попадание в список «серый».

«Прописанных» в «сером» списке власти намерены проверять в первую очередь и с особым пристрастием. Тех, в отношении кого они получат соответствующий сигнал по «горячей линии» – также. Такой механизм, по словам чиновника, может быть практически реализован уже в самое ближайшее время…

Легенда о тарифах на газ и МВФ

Однако, главным событием, связанным с жилищными субсидиями, стали очередные изменения в правила оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые правительство приняло буквально пару дней назад.

По некоторым данным, эти изменения вызваны очередным повышением тарифов на газ для населения. «Цены на газ с 1 ноября вырастут только на 23,5%., а не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ). Украина взяла ответственность перед Фондом выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году. Но до сих пор этого не сделала. Но если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт», - заявил три дня назад премьер Владимир Гройсман.

Какая связь существует между МВФ, повышением тарифов на газ для населения и субсидиями на оплату услуг ЖКХ популярно объяснил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Решение о повышении тарифов на газ было неизбежно, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда. Это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса. На пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения. Иногда такие решения не могут быть популярными. Такие же, порой шоковые, реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах. Я убежден, что система субсидий, разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается», – детально прокомментировал он случившееся.

Три варианта реальности

Решение повысить тарифы не было внезапным и спонтанным решением. Как известно, правительство уже несколько месяцев на все лады рассказывало населению о необходимости такого шага. Более того, у правительства было три варианта роста тарифов.

Первый вариант – стоимость складывается из цены на немецком хабе и расходов на транспортировку. При наценке 2,5% с НДС цена на газ достигла бы 10259 грн за тыс. куб. м. При наценке 10% НДС она выросла бы до 10945 грн за тыс. куб. м.

Второй вариант – стоимость это «чистая» цена на немецком хабе. Стоимость газа для населения при таком варианте составила бы 9215 грн и 9825 грн за тыс. куб. м соответственно.

И третий вариант – стоимость складывается из цены на немецком хабе из которой вычитают (!) расходы на транспортировку. В этом случае цены составили бы 7765 грн и 8268 грн за тыс. куб. м соответственно.

Оценка всех трех вариантов неизбежно ведет к мысли о том, что расчеты цены на газ для населения делаются, как говорится, «от фонаря». Потому, что второй и третий варианты с точки зрения банальной экономики вообще полный нонсенс.

Однако, так или иначе, после долгих и тяжелых раздумий, правительство приняло… четвертый вариант, согласно которому, с 1 ноября 2018 года цена газа для населения будет составлять уже 8550 грн за тыс. куб. м. Откуда взялась такая цифра и чем она обусловлена? Вероятно, это что-то из постклассической метафизики…

МВФ заплатит за повышение тарифов валютой

Примечательно, что параллельно с оглашением решения о росте тарифов на газ для населения, появилась информация о достижении договоренности между правительством Украины и МВФ о новом (!) кредите stand-by на $3,9 млрд. сроком на 14 месяцев.

Как известно, у Украины и МВФ есть действующий кредит EFF. Договор о нем заключен еще в марте 2015 года. Последний транш в $1,9 млрд. по этому кредиту Украина безрезультатно ожидает уже второй год. Причина – она не выполняет взятые на себя обязательства в рамках кредита. Данный транш Украина уже, скорее всего, и не получит, так как срок кредитного договора истекает в марте будущего года.

Одним из камней преткновения в получении денег от МВФ как раз и были тарифы на газ для населения. Вернее – их повышение. МВФ настаивал на повышении, а правительство (и президент) в преддверии выборов президента и Верховной Рады в будущем 2019 году всячески пытались этого избежать, верно понимая последствия такого шага. В конце концов, из двух «зол» традиционно победили деньги.

«Программа (кредитования) закладывает основу для сотрудничества на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году. Это – возможность обеспечить стабильность на политически бурный 2019 год, и подтверждение веры наших партнеров в Украину», – заявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

«Этот кредит послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», - согласились с ней в МВФ.

На нормальном языке это означает, что дефолта в будущем 2019 году в Украине не будет. Впрочем, окончательное решение Совета директоров МВФ по поводу нового кредита состоится лишь после принятия Верховной Радой Госбюджета-2019 год во втором чтении. Причем, именно такого, как устраивает МВФ – «сбалансированного и реалистичного, фискально ответственного и удерживающего дефицит бюджета в конкретных рамках и под контролем».

Последнее на нормальном языке означает – с новыми, повышенными тарифами на газ для населения и максимально уменьшенными социальными выплатами тому же населению. А одна из наиболее массивных социальных выплат населению – как раз субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. И тут все складывается очень интересно.

Субсидии. Опять новые правила

С одной стороны, согласно предварительным расчетам правительства, в случае повышения тарифов на газ для населения, заметно увеличивается и количество субсидиантов, и необходимые финансовые ресурсы на выплаты субсидий. В частности, расчеты самого правительства показывают, что количество имеющих право претендовать на субсидию, после повышения тарифов на газ может превысить отметку 72% или 8,6 млн семей. И даже существенно. Объем субсидий может достичь весомых 115 млрд грн. При том, что нынешний проект бюджета на 2019 год предусматривает расходы на субсидии на уровне… 55 млрд. грн.

С другой стороны, расходную часть бюджета, по требованию МВФ, необходимо максимально ужать. И в первую очередь это касается как раз социальных выплат, т.е. в первую очередь… субсидий.

В сложившейся ситуации правительство с 1 октября нынешнего года снова изменило условия предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Причем, по сути, можно выделить несколько значимых изменений в «правилах игры». А именно:

теперь субсидию на общих основаниях могут получить украинцы, которые имеют задолженность по уплате единого социального взноса. При условии, если долг образовался по вине работодателя. Ранее виноватых никто не искал, так как значения это не имело. С долгами по ЕСВ претендовать на субсидию было невозможно в принципе;

теперь субсидию без обязательной уплаты ЕСВ могут получить безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа, а также безработные в городе, при условии их пребывания на учете в центре занятости. И вообще, если у члена какого-либо домохозяйства нет доходов в связи со сложными жизненными обстоятельствами из-за болезни, или если в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), или онкобольные, назначить комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий субсидию имеет право назначить такому домохозяйству субсидию;

теперь субсидию на общих основаниях могут получить домохозяйства, если ее член (или члены) работают за рубежом и уплачивают там ЕСВ (что подтверждается документально);

теперь право на субсидию получают семьи, у которых отапливаемая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома. Ранее речь шла не об отапливаемой, а об общей площади жилья;

нетрудоспособные украинцы, получающие пенсию по инвалидности, по выслуге лет, по потере кормильца, а также получающие социальную помощь по инвалидности с детства и на детей с инвалидностью имеют право на площадь сверх утвержденной нормы, но не более чем на 30% нормы;

теперь при расчете возможности назначения субсидии, в доходах семьи не будут учитываться уплаченные алименты, а также бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота. Такая дотация составляет 2500 грн. за голову в год;

если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, получатель субсидии имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги (механизм реализации данной весьма интересной декларации неизвестен).

Также в документе декларируется, что если субсидия на отопительный сезон 2018-2019 уже назначена, то ее размер управление соцзащиты населения в октябре пересчитает автоматически, без повторного обращения с документами субсидиантов.

Брать иль не брать? Вот вопрос…

Таким образом, очевидно, что правительство своим решением как бы расширило число украинцев, которые имеют право на получение субсидии и могут за ней обращаться в нынешнем отопительном сезоне. Но что будет после? Каковы могут быть возможные последствия такого шага, учитывая недавние заявления чиновников Минсоцполитики о том, что в стране внезапно обнаружили целых полтора миллиона «нечестных получателей субсидий», а также поставленную цель любой ценой максимально сократить социальные выплаты населению?

Источник : https://dnews.dn.