Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В аэропорту Жулян задержан иностранец с четырьмя килограммами кокаина

22.10.2018 16:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В аэропорту Жулян задержан иностранец с четырьмя килограммами кокаина

Сегодня в аэропорту «Киев», расположенном в Жулянах был задержан гражданин Бразилии, у которого при себе имелось четыре килограмма кокаина. Такое заявление сделали представители прокуратуры Киева, передает replyua.net.

В пресс-службе ведомства отметили, что гражданина Бразилии удалось задержать с поличным после того, как сегодня он явился в аэропорт для того, чтоб получить собственный багаж. Во время проверки чемодана в нем было обнаружено двойное дно, в котором спрятаны два пакета, скрепленных между собой. При осмотре пакетов выяснилось, что их содержимое является веществом, внешне напоминающим кокаин. Вес найденного «добра» составил четыре килограмма и сто граммов. 

«Проведенный с помощью экспресс-теста COCAINE/CRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества – кокаина», - уточники в прокуратуре. Теперь задержанному иностранному гражданину готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, причем с конфискацией имущества. 



Теги: Донбасс, аэропорт, иностранец, кокаин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх