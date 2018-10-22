В аэропорту Жулян задержан иностранец с четырьмя килограммами кокаина

22.10.2018 16:39

Сегодня в аэропорту «Киев», расположенном в Жулянах был задержан гражданин Бразилии, у которого при себе имелось четыре килограмма кокаина. Такое заявление сделали представители прокуратуры Киева, передает replyua.net.



В пресс-службе ведомства отметили, что гражданина Бразилии удалось задержать с поличным после того, как сегодня он явился в аэропорт для того, чтоб получить собственный багаж. Во время проверки чемодана в нем было обнаружено двойное дно, в котором спрятаны два пакета, скрепленных между собой. При осмотре пакетов выяснилось, что их содержимое является веществом, внешне напоминающим кокаин. Вес найденного «добра» составил четыре килограмма и сто граммов.



«Проведенный с помощью экспресс-теста COCAINE/CRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества – кокаина», - уточники в прокуратуре. Теперь задержанному иностранному гражданину готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, причем с конфискацией имущества.