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В Черновцах ребенок умер от менингококковой инфекции

22.10.2018 17:37
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В Черновцах ребенок умер от менингококковой инфекции

Заболевание развивалось стремительно: еще в пятницу мальчик был в школе на уроках, а в понедельник утром уже умер.

В Черновцах от менингококковой инфекции умер третьеклассник школы №42. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Чернівецький промінь.

В областном лабораторном центре Минздрава рассказали, что у ребенка был стремительный ход заболевания. Еще в пятницу мальчик приходил на уроки и хорошо себя чувствовал. Однако уже в понедельник утром он умер.

В школе будут работать медики и специалисты лабораторного центра. Они обследуют всех детей и педагогов, которые перебывали в контакте с больным, поскольку менингит передается воздушно-капельным путем.

Источник : https://korrespondent 



Теги: Донбасс, Черновцы, ребенок, инфекция
 
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