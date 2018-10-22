В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину

22.10.2018 20:45

Российские власти делают выводы о причастности Киева к убийству главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, пишет сегодня РИА Новости.

"На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", - сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что следствие ведут местные органы внутренних дел, они опираются на информацию, получаемую на месте событий.

Источник : https://strana.ua