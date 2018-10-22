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Запад выдаст Украине "гигантский" кредит

22.10.2018 07:56
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Запад выдаст Украине "гигантский" кредит

Международный валютный фонд выделит Украине кредит на сумму 3,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.

Кредит рассчитан на 14 месяцев, соглашение должно помочь Украине в достижении экономической устойчивости и роста, говорится в сообщении. Соглашение заменит предыдущее, которое Киев заключил с МВФ в 2015 году.

Средства направят на снижение инфляции, реформы по укреплению налогового администрирования и финансового сектора, полагают в МВФ. Для получения кредита Киев выполнил сразу несколько условий. 

Так, МВФ потребовал провести антикоррупционную реформу, реформу Государственной фискальной службы, а также повысить цены на газ для населения. В итоге Украина выполнила все требования фонда.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи. Тогда Киев не выполнил одно из условий получения денег — увеличение цены на газ для населения на треть.

Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, кредит, Запад
 
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