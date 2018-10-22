Заросли и взломанные двери: во что «русский мир» превратил спортивную гордость Крыма

22.10.2018 07:30

Спортивную гордость полуострова «русский мир» превратил в руины

Тренировочная база футбольного клуба «Таврия» в Крыму – главного футбольного клуба полуострова и первого чемпиона независимой Украины – превратилась в руины.

Во входной двери главного здания зияет дыра, внутри, похоже, побывали мародеры. Перевернутая мебель, разобранная сантехника, выломанные двери в номерах, где раньше жили футболисты.

«Тренировочное поле «Таврии» в Крыму теперь – заросший пустырь. После того, как на остров пришел «русский мир», вся инфраструктура клуба в поселке Почтовое Бахчисарайского района пришла в упадок. Да и главный стадион клуба в Симферополе уже в руинах. А раньше покрытие на стадионе по качеству конкурировало с европейскими полями, вспоминают знатоки вопроса», — говорится в материале «Крым.Реалии».

Арену «Локомотив», которая вмещала 20 тысяч болельщиков, российские власти начали реконструировать, но ремонт длится уже третий год.

До аннексии на этом стадионе играла симферопольская «Таврия». В 2014 году клуб прекратил существование и возродился через два года, но уже в Бериславе Херсонской области. Сейчас «Таврия» выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

В 2014 году российские власти Крыма основали свою команду, присвоили название и эмблему украинского клуба. Но эта псевдо-«Таврия» может играть только в чемпионате Крыма – это как первенство области. УЕФА и ФИФА запретили всем командам в аннексированном Крыму выступать за пределами полуострова, в России, в частности.

На крымском телевидении внезапно выступили с критикой в адрес оккупационной власти Российской Федерации.

Во время выступления ведущий заявил, что Россия вынуждает большинство жителей аннексированного полуострова просто выживать.

Фрагмент передачи, который не попал под цензуру оккупантов, был обнародован пользователем Vitauskas в социальной сети Twitter.

Источник : https://politeka.