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Почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса": в США назвали причины
Стивен Пайфер напомнил, что Москва несет большие потери от санкций, а они связаны с "Минском"
Бытуют мнения, что "минский процесс" мертв, хотя экс-посол США в Украине Стивен Пайфер уверен, что Украине нельзя от него отказываться, так как это позволяет держать Россию под санкциями, а Францию и Германию за столом переговоров по Донбассу.
Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
Он считает, что Украине не нужно выходить из "Минска", так как это может подорвать санкционную систему против Москвы. Американский дипломат объяснил, что, несмотря на отговорки Кремля, мол, санкции им не страшны, все же Россия много из-за них теряет.
"Например, санкции стоят российскому ВВП от трех четвертых до одного процента роста в год. И для российской экономики, находящейся в очень инертном состоянии, ведь ее рост ВВП составляет лишь 1,5% в год, это серьезное влияние. При этом на определенном уровне Россия, возможно, может выдержать санкции. Но вопрос заключается в том, российская экономика продолжит находиться в состоянии стагнации. И большинство экономистов, наблюдают за российской экономикой, действительно говорят о том, что Россия выиграет от роста цен на нефть, но в целом ее экономика не очень эффективна. И, кажется, Путин не горит желанием прибегать к реформам, которые бы позволили расти энергетическим секторам российской экономики", – сказал Пайфер.
Экс-посол отмечает, что обязательным условием для сохранения санкций против России нахождение Киева в "минском процессе". Он назвал причины, почему переговоры в Минске важны для Украины.
"Во-первых, благодаря "минскому процессу" сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу. И я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне. Во-вторых, для Европейского Союза именно "минский процесс" является основой для большинства санкций. И я боюсь, что если бы от "минского процесса" отказалась Украина, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза", – добавил американский дипломат.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что "минский процесс" на сегодня мертв, ведь он сыграл свою роль. В свою очередь, Турчинов отметил, что на данный момент альтернативы "Минску" не существует.
В свою очередь глава МИД Германии сделал громкое заявление по "минскому процессу". Хайко Маас заявил, что Берлин намерен придать новую динамику "Минску" по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, санкции, Минские договоренности
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