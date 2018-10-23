Украинцам по-новому отказывают в субсидии

23.10.2018 14:15

Накануне старта отопительного сезона украинцы и органы соцзащиты принялись соревноваться друг с другом в находчивости. Люди всеми правдами и неправдами пытаются заполучить на зиму коммунальную скидку, а чиновники готовы придираться ко всему, чтобы им отказать. Несмотря на то, что заявок на льготы подают вдвое больше обычного (по 100 тыс. в неделю), очень многие останутся без госпомощи.

Пока Минсоцполитики занято разработкой новых критериев для получателей соцпомощи, чтобы дотошнее проверять субсидиантов, у людей возникает уйма проблем с получением коммунальной скидки.

Кешбэки, денежные переводы и ОСМД

Отказ в оформлении субсидии может последовать при получении денежного перевода, превышающего сумму 50 тыс. грн. А также после победы в лотерее — ее также засчитают в доход. А вот депозиты в банке и проценты от них и даже кешбэки не повлияют на расчеты размера льготы, уверяют в Минсоцполитики.

Помимо этого, говорят эксперты, проверять субсидиантов на предмет крупных транзакций чиновникам помогают и банкиры, которые мониторят не только траты, но и денежные поступления на счета украинцев.

«Банки сейчас, по поручению Минфина, проверяют по кодам лиц, которые получили субсидии. И если по коду видно, что была операция на сумму свыше 50 тыс. грн (не имеет значение какая — покупка или продажа), сообщают в Минфин, а те уже органам соцзащиты, и отменяют субсидию. Начали проверять и частные валютные переводы из-за границы. Если за раз поступила сумма в валюте, которая превышает в эквиваленте 50 тыс. грн, то тоже сообщают. Был случай, когда человеку прислали родственники 100 тыс. грн на лечение, он эту сумму перечислил за границу на операцию, и у него забрали субсидию», — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Со множеством сложностей сталкиваются и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Например, в Одессе управление соцзащиты требует от управителей дополнительные документы, вместо необходимых по закону (копии документа о госрегистрации и выписки из протокола общего собрания об определении перечня и размера взносов и платежей сособственников). И в случае непредоставления документации, просто отказывают в начислении субсидий.

«Документы просят, чтобы сложнее было получить расчеты по субсидиям. Меня возмутило, что просят еще письма из ЖЭКов, что по дому нет задолженности», — сказал президент Ассоциации ОСМД «Развития самоуправления» Станислав Драганов.

В спорных случаях эксперты настоятельно рекомендуют подавать жалобы. Иногда это срабатывает, и субсидию все же возвращают. В то же время, чтобы не ввязываться в длинные споры с органами соцзащиты, потенциальные субсидианты решают действовать на упреждение и готовят документы еще до подачи на оформление льготы. В погоне за коммунальной скидкой они идут на разные хитрости и уловки.

Замораживают долги и разводятся

Юристы наблюдают всплеск по бракоразводным делам и уверяют, что он связан именно с субсидиями. Люди разводятся формально, только с целью исключения неработающих лиц из числа прописанных для получения субсидии.

Как рассказал нам гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, нередко субсидианты намерено выписывают одного из членов семьи для оформления субсидии. При этом фактически никто никуда не съезжает, продолжая жить семьей.

Также были случаи, когда людям нужно было формально обжаловать размер задолженности по коммунальным услугам. Без ее погашения льготу не дают.

«Накануне отопительного сезона люди стали больше работать на опережение и упреждение отказов в предоставлении субсидий. Одним из оснований для отказа в предоставлении субсидии является наличие просроченной более двух месяцев задолженности по оплате «коммуналки», общая сумма которой свыше 20 необлагаемых налогом минимумов (17 620 грн), поэтому ее обжалование (спорность размера) формально позволяет получить субсидию», — объяснил этот прием управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

Списки неблагонадежных

Чтобы уменьшить количество манипуляций со стороны получателей соцпомощи, в Минсоцполитики разрабатывают новые критерии, по которым будут определять, нужно ли давать заявителю коммунальную скидку. Пока что подробностей о нововведениях немного, но общий курс уже ясен — проверять заявки будут дотошней.

По примерным подсчетам чиновников, уже сейчас до 10% денег, выделяемых на субсидии, тратятся нерационально. Чтобы вывести особо хитрых льготников на чистую воду, в ведомстве разрабатывают так называемый рискориентированный подход при назначении социальной помощи. Исходя из критериев, под которые будет подпадать тот или иной получатель, сформируют «белые» и «черные» списки. Людей из первого проверяют менее дотошно.

Если же найдут нарушения при подаче деклараций (например, неправдивую информацию), субсидию попросят вернуть за весь период ее предоставления. Такая норма есть и сейчас, но в ведомстве уверяют, что этого недостаточно. Потому за подделку сведений о себе хотят наказывать жестче.

Поскольку проверить всех получателей субсидий просто физически невозможно, Минсоцполитики инициирует создание отдельного инспекционного института, который будет выборочно проводить инспекции сомнительных льготников.

А пока новая субсидиарная концепция на стадии разработки, чиновники просят жаловаться на непорядочных получателей госпомощи на горячую линию. Сделать это можно даже анонимно.

Источник: https://from-ua.com